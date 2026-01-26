¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤ÈÆ£°æÎ®À±¤¬¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¡ª¡Ö»Ø¤ÎÀè¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¤·¤á¤Á¤ã¤ó¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¿·Á¯¡×
¢£¤Õ¤¿¤ê¤ÇTravis Japan¥Ýー¥º¤âÈäÏª
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛÆ£°æÎ®À±¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¡¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È①～②
¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëWEST.Æ£°æÎ®À±¤ÈTravis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëWEST.¤Î³Ú¶Ê¡Ö°¦¼¹¡Ê¤¢¤¤¤·¤å¤¦¡Ë¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¶Ê¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÇTravis Japan¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤·¡¢½ÓÉÒ¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ÇÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»Ø¤ÎÀè¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¤·¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¿·Á¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£