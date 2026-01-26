¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¿ûÅÄ¾­Úö¤¬¡¢1·î25Æü¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¿ûÅÄ¾­Úö LIVE 2026¡Ù¤ò¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£ ¢£¥Ë¥åーEP¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÁ´17¶Ê¤òÈäÏª º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2024Ç¯9·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¿ûÅÄ¾­Úö LIVE 2024 ¡ÈSPIN¡É Åìµþ¸ø±é¡÷¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯4¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç2Æü´Ö