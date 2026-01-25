世界規模の人気を誇る「ドラゴンボール」の新作アニメシリーズ「ドラゴンボール超銀河パトロール」の制作が25日、発表された。この日、千葉・幕張メッセで行われた作品40周年を記念した大型イベント「ドラゴンボールゲンキダマツリ」で明かされた。イベントのメインステージに鳥山明さんの原画を並べた記念映像が流れた。その後、「新章始動」の文字とともに悟空とベジータのビジュアルが公開され、会場からは拍手とともに