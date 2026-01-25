1965Ç¯¤«¤é1973Ç¯¤Þ¤Ç¡¢9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡ÈV9¡É¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀäÂç¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡È4ÈÖÂÇ¼Ô¡É¤òÃ´¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç¤­¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»¸Á³¤¿¤ëµ±¤­¤òÊü¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£2026Ç¯1·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬MLB¤Î¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡£³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î25