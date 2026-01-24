女子プロレス「スターダム」のスターライト・キッドがワールド王座を保持する極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷沙弥と火花を散らした。２月７日のエディオンアリーナ大阪第１競技場大会で行われるＶ９戦でキッドが王者の上谷に挑戦する。２１日の後楽園大会では４日の新日本プロレス東京ドーム大会以降?有給休暇?を取得している上谷に急襲され大激怒。２４日のベルサール高田馬場大会でキッドは羽南、ビー・プレス