ユニ・チャーム（8113、東証プライム）。生理用品、子供用紙おむつ・大人用紙パンツでシェアトップ。【こちらも】累進配当導入のイーグランドDOE企業を投資対象の俎上に載せるのも創業者:故高原慶一朗氏に聞いた。「何故、生理用品を事業化しようと思ったのか」と。「アメリカではスーパーの棚にナプキンが当たり前に並んでいた。日本でも遠からず、と直感した。実家の稼業は紙屋。でも生理用品を作ったのはいいが、売る場