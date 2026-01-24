「昔からおもしろい番組って、いつもお叱りを受けていたんですよ。私が子供のころに夢中になっていた『ドリフ』や『ひょうきん族』なんかも『教育上よくない』って言われていましたからね。視聴者はもちろん、我々も予定調和の番組作りには辟易していますよ」（テレビ局関係者）やたらと「コンプライアンス」が叫ばれ、テレビがつまらなくなったと囁かれて久しいが、そんなマンネリを打破しようと、 “毒を吐く” タレントたちが