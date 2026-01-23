1.身を守るための「安全な場所」だから 野生時代の猫は、外敵から身を守る必要がありました。 木登りが得意な猫は、多くの外敵が潜む地上を避け、あえて高い場所を「安全地帯」として選ぶようになったと考えられています。 さらに、捕食される心配がなくても、地上にはノミやダニなどの害虫が多く生息しています。 こうした害虫の被害を避けるうえでも、高い場所は都合のよい環境だったのです。 ただ高いところが好き