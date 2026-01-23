世界の人々は、いま韓国をどのように見ているのか。韓国の文化体育観光部が最近発表した「2025年 大韓民国国家イメージ調査」の結果から、その実像が浮かび上がった。【写真】“BTSぼったくり料金”は国家イメージダウンに文化体育観光部は2025年10月1日から31日まで、26カ国1万3000人を対象に国家イメージ調査を実施した。その結果、外国人の韓国に対する好感度は82.3％に達し、前年より3.3ポイント上昇した。2018年に調査を開始