【いじめ対策を選挙公約に掲げます】【写真】玉木雄一郎氏が溺れた不倫相手グラドルの“ピチピチT”姿1月21日、国民民主党の玉木雄一郎代表が、自身のX（旧ツイッター）で「いじめ対策」に言及した。いじめ政策を「選挙公約にも掲げる」玉木氏は20日、ビジネス動画メディア『ReHacQ（リハック）』に出演。同番組のプロデューサー・高橋弘樹氏との対談の中で“いじめ問題”の話題になったことから、冒頭の文章を投稿した形だ。