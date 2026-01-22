Ｕ―２３アジアカップ決勝（２４日＝日本時間２５日）で大岩剛監督が率いる日本と対戦する中国のサッカー評論家が怪気炎を上げたと中国メディア「網易」が報じた。決勝までの５試合を無失点と鉄壁の守備を誇る中国は、５試合で１２得点（１失点）という?アジア最強チーム?との決戦に向けて自信満々。中でも辛口解説者で若手指導者として知られる董陸（ドン・ルー）氏は決勝について「日本はまったく得点できないだろう。ＰＫ戦