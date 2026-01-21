不倫をしている当事者は、禁断の恋に舞い上がって現実を見ていないことがほとんど。ただ、振り回される家族は、たまったもんじゃないですよね。特に子どもの傷つく姿を見るのは耐えられないようで……？今回は、ママ友と不倫した夫のせいで子どもが犠牲になった話をご紹介いたします。ママ友と一緒になる道を選んだ夫「夫は幼稚園のママ友と不倫しました。家族ぐるみで遊ぶ仲だったのですが、私の知らないところで密会して男女の