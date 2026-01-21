中国では2026年1月1日からコンドームや経口避妊薬、避妊器具を含む避妊具への課税が導入されました。避妊具への課税は低出生率の改善を狙った政策ですが、中国の人口動態を研究する社会学者は「ほとんど効果がない」と述べています。China’s new condom tax will prove no effective barrier to country’s declining fertility ratehttps://theconversation.com/chinas-new-condom-tax-will-prove-no-effective-barrier-to-count