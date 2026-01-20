女優の浜辺美波（25）が20日放送の日本テレビ「行列のできる法律相談所」2時間スペシャルに出演。年始の食あたりについて語った。26年の年始、自身のSNSで「年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました!」と報告していた浜辺。トークを振られると「7時間から8時間放置した海老天食べちゃって」と原因を推測した。続けて「生ガキとかならわかるんです。海老天っていうのが悔しくて…