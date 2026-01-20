１月２０日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の一面記事「民意軽んじた解散権の乱用首相解散表明」を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞の記事によると、憲法が国権の最高機関と定める国会が、ここまで軽く扱われたことはないのではないか、４６５人の全衆院議員が任期の３分の２を残して身分を失い、国民が選び直さなければならなくなった、とある。 憲法７条に基づく衆院解散としては戦後最