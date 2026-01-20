ソニーとTCLは20日、ホームエンタテインメント領域における戦略的な提携に向け、基本合意書を締結したと発表した。 両社は、ソニーのホームエンタテインメント事業を承継する合弁会社を設立する方針で、出資比率はTCLが51％、ソニーが49％となる見通し。新会社では、テレビやホームオーディオ機器の製品開発から製造、販売、物流、顧客サービスまでを一貫してグロӦ