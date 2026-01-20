21日(水)から25日(日)頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、強い寒波が居座るでしょう。日本海側では大雪が5日以上続き、総降雪量がかなり多くなる見込みです。交通障害に警戒が必要です。東海や近畿、四国など、普段雪の少ない太平洋側にも雪雲が流れ込み、積雪となる所があるでしょう。また、21日(水)は東京都心など関東南部の平野部でも雪のチラつく可能性があります。今季最強・最長寒波が襲来21日(水)から25日(日)頃にかけて