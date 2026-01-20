ブライトンに所属する日本代表FW三笘薫がプレミアリーグ通算100試合出場を達成した。2022年夏からブライトンでプレーしている三笘は、現地時間19日に行われたボーンマス戦のスタメンに名を連ねたことで、プレミアリーグでの通算出場試合数が大台の「100」に到達。日本人選手では、かつてサウサンプトンで約7年半に渡り活躍した吉田麻也（現：ロサンゼルス・ギャラクシー）、レスターの“奇跡の優勝”に貢献した岡崎慎司氏に次