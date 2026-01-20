洗濯機に頭から転落した男の子を…「２歳の男の子が息をしていない」父親の119番通報を受け、救急搬送された山口葵衣くん（当時２）は、病院に着く前に亡くなっていたという。死因は窒息死だった。１月14日、茨城県警は土浦市の派遣会社員・山口裕利（ゆうき）容疑者（31）を保護責任者遺棄致死の容疑で逮捕した。’25年４月27日に当時住んでいた同県かすみがうら市のアパートで洗濯機の中に落ちた葵衣くんを放置して死なせた疑い