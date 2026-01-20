¡Ö½õ¤±¤º¤Ë¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡×ÀöÂõµ¡¤ËÍî¤Á¤¿2ºÐ»ù¤òÊüÃÖ¤·¤Æ»à¤Ê¤»¤¿Éã¤¬ÂáÊá¡ÄÎáÏÂ¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ¤Î¸½¾õ
ÀöÂõµ¡¤ËÆ¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿ÃË¤Î»Ò¤ò¡Ä
¡Ö£²ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Éã¿Æ¤Î119ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿»³¸ý°ª°á¤¯¤ó¡ÊÅö»þ£²¡Ë¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ËÃå¤¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¤À¤Ã¤¿¡£
£±·î14Æü¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¤ÏÅÚ±º»Ô¤ÎÇÉ¸¯²ñ¼Ò°÷¡¦»³¸ýÍµÍø¡Ê¤æ¤¦¤¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤òÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»à¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ç25Ç¯£´·î27Æü¤ËÅö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ±¸©¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀöÂõµ¡¤ÎÃæ¤ËÍî¤Á¤¿°ª°á¤¯¤ó¤òÊüÃÖ¤·¤Æ»à¤Ê¤»¤¿µ¿¤¤¤À¡£
¡Ö»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏºÊ¤È°ª°á¤¯¤ó¤Î£³¿ÍÊë¤é¤·¤Ç»ö·ïÅö»þ¡¢ºÊ¤Ï»Å»ö¤Ç³°½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ª°á¤¯¤ó¤È£²¿Í¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Éý53Ñ¡¢±ü¹Ô¤50Ñ¡¢¹â¤µ90Ñ¤Î½Ä·¿ÀöÂõµ¡¤Ï¡¢½èÊ¬Í½Äê¤Î»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡Éô²°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢°ª°á¤¯¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤Ä¤¿¤Ã¤Æ¤è¤¸ÅÐ¤ê¡¢¸í¤Ã¤ÆÆ¬¤«¤éµÕ¤µ¤Þ¤ËÀöÂõµ¡¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ª°á¤¯¤ó¤¬ÀöÂõµ¡¤ËÍî¤Á¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó20Ê¬´Ö¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
15Æü¤ÎÄ«¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅÚ±º½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÊâ¤¯¤½¤Î¥á¥¬¥Í¤Î±ü¤Î¾®¤µ¤¤´ã¤«¤é¤Ï²¿¤Î´¶¾ð¤âÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ª°á¤¯¤ó¤ò½õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ª°á¤¯¤ó¤Î°äÂÎ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à½»¿Í¤â¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¡Ö»Ò¶¡¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Áý¤¨Â³¤±¤ë»ùÆ¸µÔÂÔ
»Ò¶¡¤ÎµÔÂÔ»à¤Ç¤ÏºòÇ¯£¹·î¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤ÇÅö»þ£²ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤¬Î¾¿Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯»à¤µ¤»¤é¤ì¤¿»ö·ï¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
26ºÐ¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÆü¾ïÅª¤ËË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢½½Ê¬¤Ê¿©»ö¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë½¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹½÷¤Î¤¢¤´¤Î¹ü¤¬ÀÞ¤ì¡¢¿©»ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄã±ÉÍÜ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤º¡¢ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»à¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£»àË´»þ¤ÎÄ¹½÷¤ÎÂÎ½Å¤ÏÁ´¹ñÉ¸½à¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤È¤Ê¤ë£¶kg¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ç23Ç¯ÅÙ¤Î»Ò¶¡¤ÎµÔÂÔ»à»öÎã¤Ï¿´Ãæ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ò½ü¤¯¤ÈÁ´¹ñ¤Ç48¿Í¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ï50¿ÍÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï£°ºÐ¤Ç¤Î»àË´¤Ç¡¢¡Ç23Ç¯ÅÙ¤Ï33¿Í¤ÈÌó£·³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤Á16¿Í¤ÏÀ¸¸å24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤¬¼õ¤±¤ëµÔÂÔÁêÃÌ¤Î·ï¿ô¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡Ç23Ç¯ÅÙ¤Ï22Ëü5509·ï¤ÈÁ°Ç¯¤«¤é£µ¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅý·×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ç90Ç¯ÅÙ¤«¤éÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ¤¬ÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÇ§ÃÎ·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È»ùÆ¸Ê¡»ã´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¸½¾ì¤ÎÈèÊÀ¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¶¡¤òÍÂ¤«¤ë°ì»þÊÝ¸î»ÜÀß¤¬¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ê¤É¤Ç¤ÏÄê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ç23Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¤Ê¤É¤ÇÊ¿¶ÑÆþ½êÎ¨¤¬110¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡££±¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÆþ½êÆü¿ô¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤äÊÝ¸î¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìë¶Ð¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£½½Ê¬¤ËµÙ²Ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¼¤á¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Êç½¸¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ÎÌ¿¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤µ´ÃÜ¤¿¤Á¤Î½ê¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤â¤Þ¤¿½ý¤Ä¤¡¢ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
