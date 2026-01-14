中国のSNS上で高速鉄道の利用に関するある訴えが注目を集めている。投稿者は「高速鉄道ではやはり節度をわきまえてほしい」と題し、1枚の写真をアップした。写真には高速鉄道の座席で前方の乗客がリクライニングを大きく倒しているため、テーブルに置かれたノートパソコンが手前側に大きくはみ出している様子が写っている。投稿者は、「本当にどうしようもなく。（パソコンの位置が）下がってはまた下がりの繰り返し。元はちゃんと