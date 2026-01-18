高市早苗首相日米両政府が、高市早苗首相の就任後初の訪米日程について、3月20日を軸に調整していることが分かった。2月8日投開票が有力な次期衆院選後に詰めの協議に入る。トランプ米大統領は4月に中国で習近平国家主席との会談を予定。首相は訪中前のトランプ氏と会談し、強固な日米同盟を確認し、対中政策を擦り合わせたい考えだ。複数の日米外交筋が18日、明らかにした。首相の訪米は、衆院選の結果次第では実現しない可能