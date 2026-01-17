お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、タレントの藤本美貴が１７日までにＳＮＳを更新。夫婦仲良しショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに家族旅行の写真をアップ。日の出をバックに夫婦仲睦まじいショットを披露した。藤本は「家族旅行でＳｅｄｏｎａに行ってきました」と報告。続けて「せっかくセドナに行けるなら初日の出をセドナでどうしても見たいと思ってお正月旅行はセドナにお正月は雨だ