ブライトンのヒュルツェラー監督は14日、左太腿裏を痛めているMF三笘薫（28）に関し、クラブでの今季残り2試合の欠場を明言し、一方でW杯に関しては「確信が持てない。日本サッカー協会と連絡を取り合っている。共に決断を下す必要がある」とした。9日のウルバーハンプトン戦で負傷し、肉離れとみられる症状には「このケガは本当に辛抱強く対応しなければならず、明確な（復帰の）日程を示すことはできない。残り2試合の欠場は