3歳のときに熊本・慈恵病院にある「こうのとりのゆりかご」（通称赤ちゃんポスト）に預けられた宮津航一さん。小学2年生のときに自身の生い立ちが判明するも、周囲には公表せずに里親の家庭で暮らしていました。しかし高校卒業時に、ある決断をします──。 【写真】「ゆりかご」に預けられた宮津さんの知られざる半生を写真で振り返る（全14枚） 実名公表するのが預けられた自分の役割だと 高校時代は陸上部主将とし