故フレディ・マーキュリーさんの「隠し子」を名乗った女性が、希少な脊椎がんとの闘病の末、48歳で死去した。昨夏、作家レスリー・アン・ジョーンズの著書『Love, Freddie』でその存在が公になったばかりだった。 【写真】「隠し子説」を否定する親友のメアリー・オースティン 夫トーマスさんは、妻が「長い闘病の末、安らかに息を引き取った」と語り、遺灰はアルプスに散骨した