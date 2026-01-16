＼伊豆・村の駅は、おかげさまで20周年／日頃のご愛顧に感謝を込めて「20周年大感謝祭」を1/17より開催 農産物20円市や人気商品が222円で手に入る特売 さらに100kg越え国産マグロの解体ショーも！