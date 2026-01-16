2026年1月21日（水）より「Curious George Kitchen」にて、『おさるのジョージ』の85周年を記念した、期間限定メニューが新登場！☆心（ハート）がたっぷり込められたスペシャルメニューをチェック！（写真5点）＞＞＞絵本やテレビ放送で大人気の作品『おさるのジョージ』のダイニングカフェ、「Curious George Kitchen」（「おさるのジョージ」キッチン）にて、2026年1月21日（水）より期間限定メニュー「85周年記念アフタヌーン