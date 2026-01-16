レトルトカレーにより食品ロス削減を図るMOTTAINAI BATON株式会社は、沖縄県内の小売企業であるイオン琉球株式会社、株式会社金秀商事（かねひで）、生活協同組合コープおきなわ、株式会社リウボウストアの4社と連携し、沖縄県読谷村の規格外にんじんを活用したレトルトカレー商品を企画・開発した。本プロジェクトでは人材育成プログラム「ちいき叶い塾」を通じて、商品開発から売り場展開までを見据えた実装型の地域課題解決モデ