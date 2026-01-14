《皆様へ自分の犯した罪と向き合う為、しばらく活動を謹慎させて頂きます。迷惑をかけてしまった関係者の方々、配信や動画を楽しみにしてくれていた視聴者の方々、本当に申し訳ありません》1月7日、Xでこう謝罪したのはチャンネル登録者160万人超の人気YouTuberのゆゆうた（37）。ゆゆうたは、年明けごろから配信中のパソコンに映った検索履歴から違法アダルトサイトを視聴した疑惑が浮上しており、4日には自身のXにて《この度、