日本テレビ系特番「欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞」が2026年1月12日に放送され、審査員として出演したお笑い芸人・やす子さんによる発言が、SNS上で波紋を広げている。「今日とんでもなくつまらなかったです！」全35組のうち最後は「お腹でGO！」という題の仮装で、史上最多にあたる54回目出場の「仮装の名物おじさん」こと三井さんが自身の腹をさまざまな物に見立てるというネタを披露した。結果は7点で不合格となり