日常の気になる疑問を解決！ゆで卵はなぜ古い卵のほうがツルッと剥けるの？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。知って楽しい！おもしろ雑学Q.ゆで卵はなぜ古い卵のほうがツルッと剥けるの？A.「時間とともに殻と薄皮の間に“空気のすき間”ができるから」（管理栄養士三城 円さん）「ゆで卵がきれいに剥（む）けるかどうかは、実は卵の鮮度が大きく関係しています」と話すのは、管理栄養士の三城円さん