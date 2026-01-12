衆議院の早期解散を検討している高市総理大臣は、きょう総理就任後初めて地元・奈良県を訪れます。あすには韓国の李在明大統領との首脳会談に臨みます。【映像】総理公邸から移動する高市総理高市総理はきょうは地元で先祖の墓参りなどをおこなう予定で、あすの日韓首脳会談では安全保障分野や経済面でのさらなる連携を確認したい考えです。一方、衆議院は、23日に召集予定の通常国会冒頭で解散されるという見方が強まってい