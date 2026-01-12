【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月12日19時から日本テレビにて『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』が放送される。 ■“新時代”の幕開け飾る、精鋭35組が作品を披露 司会の萩本欽一と香取慎吾が登場すると、会場中から拍手喝采が。萩本が「“新しい仮装の物語”のスタート！」と高らかに宣言すると、香取も「“新時代の仮装大賞”始まり！始まり～！」とコール。今回も終始息の合った