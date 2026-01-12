バリスタ・ロースター・ラテアートなど、各部門の世界大会にイタリア代表として多数出場した経験を持つコーヒーのスペシャリストが手がける、イタリア発のスペシャルコーヒーブランド「Vannelli Coffee」が、2026年2月5日(木)に世界初の旗艦店を表参道にオープンすると発表した。【画像】世界最高峰のコーヒー競技会のイタリア王者が手がけるコーヒーブランド「Vannelli Coffee」（写真7点）世界最高峰のバリスタ競技会として知ら