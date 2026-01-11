世界のトップシェフが集う「〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ 2026」が、1月15日（木）〜2月15日（日）の期間、東京・新宿にある伊勢丹 新宿店 本館6階 催物場で開催される。【写真】ご自愛にぴったり！魅力的な展開スイーツ一覧■3部構成で展開今回開催される「〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ 2026」は、3部構成で過去最多の153ブランドが展開される期間限定のバレンタイン