2026年1月9日、韓国・中央日報は「韓国人の3人に2人が、インターネット上でコメントを投稿する際に、投稿者の国籍も表示される制度の導入に賛成していることが分かった」と伝えた。ソウル大学国家未来戦略院が韓国リサーチに依頼し、先月29〜31日に全国の満18歳以上の男女3000人を対象に実施したアンケート調査の結果によると、「コメント投稿者の国籍表示に同意する」人は64％に達した。「非常に同意する」「おおむね同意する」が