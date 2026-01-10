タレント小島瑠璃子（32）が、10日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、芸能活動再開のいきさつを語った。小島は23年に芸能活動を休止し、中国へ留学することを発表。同年、会社経営者との結婚を発表し、男児を出産したが、昨年夫が急死。現在は個人事務所でタレント業を再開している。「個人事務所を借りて、千葉の実家と東京の事務所を行ったり来たり。帰れない時は東京