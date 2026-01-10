楽天の前田健太投手（３７）が１０日、沖縄県内で自主トレを公開。２月１日のキャンプ初日のプルペン入りを目指すことを明かした。「この自主トレでしっかり仕上げていく中で、早めに入れるのかっていうのは決めていきたいなと思うんですけど、できるだけ１日だったりとか、早い段階で入れるように調整はしていきたい」と語った。３７歳のベテランは異例のスピード調整で、メジャーから１１年ぶりに復帰する日本球界に臨む。２