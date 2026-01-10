(株)オリエンタルランドは、2026年に東京ディズニーシーが開園25周年を迎えるのを記念し、2026年4月15日(水)から2027年3月31日(水)の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年〈スパークリング・ジュビリー〉」を開催する。【写真】「S.S.コロンビア号ジュビリーガラ」では特別メニューも* * * * * * *世界初の海をテーマにしたディズニーテーマパークとして2001年に誕生した東京ディズニーシー。2024年には8つ目