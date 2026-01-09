テレビ朝日系「見取り図じゃん」が８日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」の未公開シーンを放送した。「職務質問」の話題に、ケンドーコバヤシは「職務質問とかくらいます？俺ね、まだ２カ月に１回ぐらい、くらうんですよ」と切り出した。さらに「こないだ『ちょっといいですか？』って言われて。俺も協力して。『いいですよ