松竹芸能所属の元官僚芸人まつもと（47）が9日に配信された「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。官僚の働き方の実態を語った。まつもとは京大大学院を卒業後、キャリア官僚として総務省、財務省などに勤務。現在はコンサルタントと併せて芸人としても活動している。動画では、鬼越の2人に官僚の仕事について簡単に説明。「今、なり手、割と人気なくて。最近人が減ってきてるんです」と官僚志望者が減っている実態を明か