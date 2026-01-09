高校野球の名門校でコーチが「殺すぞ！」などと部員をどう喝していました。SNS上で拡散している動画：なんか言えや、突っ立ってないで！殺すぞ！おいカス！これは2024年10月に高知市の高知高校の寮で撮影された動画です。学校はネット上で拡散していたこの動画を1月6日に確認し、寮の責任者で野球部のコーチを務める30代男性に聞き取りをしたところ、動画は自分の発言だと認めたということです。部員3人が規則を破って夜に寮を抜け