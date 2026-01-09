あす、1月10日は語呂合わせで「糸引き納豆の日」です。これに合わせ9日、大分市の幼稚園に県産の納豆が贈られました。 【写真を見る】1月10日は「糸引き納豆の日」園児たちへ地元の味をプレゼント大分 この取り組みは、納豆の販売を行う大分市の二豊フーズが、食育の一環で実施しています。1月10日の「糸引き納豆の日」を前に関係者が9日、地元の保育園を訪れ、子どもたちに県産の納豆をプレゼントしました。 この後、