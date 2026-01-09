「『フルーチェ』＜夢のスペシャル3MIX！イチゴ×ピーチ×オレンジ＞」ハウス食品は、ロングセラーブランド「フルーチェ」が3月に誕生から50周年を迎えることを記念し、「フルーチェ」＜夢のスペシャル3MIX！イチゴ×ピーチ×オレンジ＞を、1月12日にスーパーなどで発売する。1976年に「フルーチェ」の初代フレーバーとして発売された3つのフレーバー「イチゴ」「ピーチ」「オレンジ」を一度に楽しむことができる、50周年の今だけ