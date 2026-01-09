テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が６日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・くるま、同局・三谷紬アナウンサーが出演した。この日は「ど根性永野ｉｎ茶沢通り」。くるま、三谷アナが世田谷区・下北沢周辺を巡って、永野と対談する相手を探す。スタジオでＶＴＲを確認していた三谷アナは「先日、番組初の茶沢通りロケ。そのまま流すの不安だったんです。もう不安で不安で仕方がなくて。撮れ高が」と