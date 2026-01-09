Mojang Studiosは『マインクラフト』の最新Java スナップショットと Bedrock ベータ版／プレビューで、動物の子供のモデルやテクスチャ、サウンドの更新などの追加・変更を行った。 【画像】新モデル・テクスチャに変えられた動物の赤ちゃんゲームのスクリーンショット一覧 従来のバージョンでは、動物の子供は大人の動物を縮小したものをベースとしていたが、独自のものへと差し替え