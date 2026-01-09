元イタリア代表FWマリオ・バロテッリは、中東で現役生活を続けることになりそうだ。バロテッリはインテル・ミラノやマンチェスター・シティ、リヴァプールなど数々のビッグクラブを渡り歩き、キャリア通算で公式戦467試合出場189ゴール。さらにセリエAやプレミアリーグでの優勝など数々のタイトル獲得も経験してきたイタリアを代表するストライカーだが、素行の悪さによる問題行動も多く、『悪童』とも呼ばれた。昨季はジェノアに