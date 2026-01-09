広告単価が大きく下落「フジテレビを助けてくれー！」「制作費がないんです！」新年早々、絶叫したのはお笑いコンビ『爆笑問題』太田光（60）だ。これは１月１日に生放送されたフジテレビ系『新春！爆笑ヒットパレード2026』でのひとコマ。爆笑問題は最後に登場し、太田が「今フジテレビはですね、あれから１年、存立危機事態です」「今フジテレビは、『DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）』より金がないんです」などとブッ放した。