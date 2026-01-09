馬主の「ホリエモン」こと堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）が所有するイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）は３戦目に予定していた１０日の中山９Ｒ・黒竹賞（３歳１勝クラス、ダート１８００メートル）の出走を馬番発表前に取り消した。右前肢フレグモーネによるため。ＪＲＡが１月９日、発表した。同馬は２戦目だった中山での２歳未勝利を５馬身差で圧勝。堀江氏にとっては