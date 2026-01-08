1月7日に放送された『上田と女が吠える夜〜インターナショナル第2弾〜』（日本テレビ系）。世界25カ国から女性が集合し、「世界から見た日本のいいところやヘンなところ」をテーマに、激論が交わされ、大いに盛り上がった。「日本のお年玉高い！昔は500円で十分だったのに、今は1万円。高すぎる！」と吠えたのは、南アフリカ出身で日本在住30年のタレント、プリスカ。正月は親戚の子どもたちにお年玉を渡したくないから仮病を使